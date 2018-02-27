России стоит ожидать новых американских санкций в ближайшие 30 дней. Об этом сообщил глава Минфина США Стивен Мнучин. По его словам, Вашингтон не только «реализует все существующие ограничения, но и введет новые».

Газета.ру напоминает, что сейчас в отношении нашей страны действуют несколько пакетов санкций. Так Штаты отреагировали на ситуацию в Донбассе и предполагаемое вмешательство российских спецслужб в выборы президента США. Москва, в свою очередь, неоднократно отвергала подобные претензии, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».