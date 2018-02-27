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России стоит ожидать новых американских санкций в ближайшие 30 дней

27 Февраля 2018 в 07:10
России стоит ожидать новых американских санкций в ближайшие 30 дней

России стоит ожидать новых американских санкций в ближайшие 30 дней. Об этом сообщил глава Минфина США Стивен Мнучин. По его словам, Вашингтон не только «реализует все существующие ограничения, но и введет новые». 

Газета.ру напоминает, что сейчас в отношении нашей страны действуют несколько пакетов санкций. Так Штаты отреагировали на ситуацию в Донбассе и предполагаемое вмешательство российских спецслужб в выборы президента США. Москва, в свою очередь, неоднократно отвергала подобные претензии, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

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