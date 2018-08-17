России предложили принять Чемпионат Мира по волейболу в 2022 году

17 августа прошла встреча министра спорта Павла Колобкова с президентом Международной федерации волейбола Ари Гарса Фильо. В ходе обсуждения вопросов, касающихся развития этого вида спорта в России и в мире, глава федерации выступил с предложением организовать и провести чемпионат мира по волейболу среди мужских команд в 2022 году в Российской Федерации.

Колобков в ответ заявил, что в стране имеется вся необходимая для этого инфраструктура и заметил, что в России очень много поклонников волейбола. «Мы с радостью готовы принять эти соревнования», - сообщил министр.

В этом году Чемпионат мира пройдет на территории Италии и Болгарии. Он начнется 9 сентября и продлится 21 день.