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Россельхознадзор закрывает американской курице транзит в Казахстан

18 Ноября 2018 в 15:22
Россельхознадзор закрывает американской курице транзит в Казахстан

Транзит в Казахстан через территорию России для американского мяса птицы будет временно ограничен с 20 ноября. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Меры приняты, чтобы предотвратить поставки на российский рынок из Казахстана «продукции неизвестного происхождения».

В ведомстве пояснили, что в Казахстане отсутствует внутренняя система, которая позволяет проследить перемещение товаров, подконтрольных государственной ветеринарной службе. Из-за несоблюдения сроков «внедрения информационных систем» Россия вынуждена ограничить транзит.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ограничить поставки с двух предприятий Казахстана.

 

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