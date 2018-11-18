Россельхознадзор закрывает американской курице транзит в Казахстан

Транзит в Казахстан через территорию России для американского мяса птицы будет временно ограничен с 20 ноября. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Меры приняты, чтобы предотвратить поставки на российский рынок из Казахстана «продукции неизвестного происхождения».

В ведомстве пояснили, что в Казахстане отсутствует внутренняя система, которая позволяет проследить перемещение товаров, подконтрольных государственной ветеринарной службе. Из-за несоблюдения сроков «внедрения информационных систем» Россия вынуждена ограничить транзит.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ограничить поставки с двух предприятий Казахстана.