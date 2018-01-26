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Россельхознадзор возбудил дело против компании «Вимм-Билль-Данн»

26 Января 2018 в 20:13
Россельхознадзор возбудил дело против компании «Вимм-Билль-Данн»

Россельхознадзор завершил проверку «Рубцовского молочного завода» (филиал АО «Вимм-Билль-Данн», входит в компанию «PepsiCo») и на основе ее результатов решил возбудить административное дело, сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

Россельхознадзор также готовит новый пакет материалов для СК по нарушениям «PepsiCo» законодательства о безопасности молока, сообщила Мелано. Об этом сообщает ТАСС.

Рубцовский молочный завод - одно из наиболее современных российских  предприятий, первое полностью автоматизированное производство твердого сыра в стране. Сыр «Ламбер» реализуется на всей территории России и в странах СНГ. 

История РМЗ начинается с года сдачи его в эксплуатацию в 1964 году. В 1970-1975 годах была проведена его реконструкция - сданы в эксплуатацию новые цеха: маслодельный, сыродельный, по выработке молочного сахара. В конце 1990-х годах производственные мощности предприятия были расширены. В 1997 году была проведена реорганизация завода и образовано ЗАО «Рубцовский молочный завод». 

С 2001 году собственником Рубцовского молочного завода является компания ОАО «Вимм-Билль-Данн». Инвестиции, вложенные в реконструкцию РМЗ, составляют более 20 млн долларов. 

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