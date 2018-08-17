Роспотребнадзор снял запрет на купание на южном берегу Крыма

На южном берегу Крыма сегодня будет снят профилактический запрет на купание в море. Он был введён Роспотребнадзором в минувшую среду. В ведомстве рассказали, что ограничительные меры были предприняты после сообщения из водоканала о том, что в нескольких километрах от берега, недалеко от поселка Отрадное, обнаружено подозрительное пятно. Оно появилось в месте глубоководного выпуска очистных сооружений. Врачи запретили купание в море на участке от Массандры до Ливадии. Посещение пляжей при этом было разрешено.

Между тем, КИА напоминает, что Крым лидирует в списке самых популярных авианаправлений предстоящей осени. Рейтинг был составлен сервисом путешествий Туту.ру. В его основу легли данные о проданных авиабилетах с датами вылета с 1 сентября по 30 ноября этого года.