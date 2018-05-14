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Роспотребнадзор проверил качество молочных продуктов в России

14 Мая 2018 в 07:54
Роспотребнадзор проверил качество молочных продуктов в России

Роспотребнадзор по поручению правительства провел масштабное исследование отечественного рынка молочных продуктов. Специалисты искали уровень содержащихся в молоке, твороге, сливочном масле немолочных жиров. В лабораториях были отправлены образцы порядка 250 федеральных и региональных брендов. Специалисты выявили жиры немолочного происхождения в восьми пробах молока из 90 отобранных и в шести пробах творога из 73 образцов. По данным Роспотребнадзора, общее число нарушений не превышает 8%. В ведомстве заявили, что никакой массовой фальсификации молочных продуктов в России нет, пишут «Известия». Отмечается, что нарушения в категории «творог» связаны в основном с условиями транспортировки и хранения продукта, а львиная доля наименований молока и сливочного масла производятся в соответствии со всеми обязательными требованиями.

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