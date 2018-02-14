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Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке скарлатины в Великобритании

14 Февраля 2018 в 07:04
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке скарлатины в Великобритании

Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих поездки в Великобританию, о вспышке скарлатины в Англии и Уэльсе. Об этом сообщается на сайте ведомства. По данным английского Минздрава, заболеваемость скарлатиной за последние три недели увеличилась почти в два раза. За прошедшие выходные в Англии и Уэльсе зарегистрировано более 700 случаев заражения. 

Кроме того, накануне Ростуризм обратился к туроператорам с просьбой информировать их клиентов, собирающихся посетить Турцию о вспышке сибирской язвы на территории страны.

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