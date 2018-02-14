Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке скарлатины в Великобритании

Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих поездки в Великобританию, о вспышке скарлатины в Англии и Уэльсе. Об этом сообщается на сайте ведомства. По данным английского Минздрава, заболеваемость скарлатиной за последние три недели увеличилась почти в два раза. За прошедшие выходные в Англии и Уэльсе зарегистрировано более 700 случаев заражения.

Кроме того, накануне Ростуризм обратился к туроператорам с просьбой информировать их клиентов, собирающихся посетить Турцию о вспышке сибирской язвы на территории страны.