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Роспотребнадзор рассказал об опасностях «чёрной пятницы»

22 Ноября 2018 в 15:12
Роспотребнадзор рассказал об опасностях «чёрной пятницы»

Роспотребнадзор в преддверии «чёрной пятницы» напомнил покупателям об их правах. Как пишет РИА Новости, в ведомстве отметили, что в период проведения разнообразных акций и распродаж многие покупатели становятся жертвами недобросовестных продавцов. В связи с этим сотрудники Роспотребнадзора напомнили, что россияне имеют право получить всю информацию о товарах, скидках, условиях акций, а также использовании дисконтных карт. Продавцы, в свою очередь, обязаны предоставить её.

Кроме того, специалисты подчёркивают, что любой товар, даже приобретенный по акции, подлежит возврату и обмену. В том случае, если покупателя не устраивает фасон, расцветка или размер вещи, то он может обменять её в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Напомним, «Черной пятницей» в США называют день, следующий за Днем благодарения – тогда продавцы, как правило, устраивают масштабные распродажи. Подобные акции стали весьма популярными во многих странах мира, в том числе и в России, подчёркивает «Свободная пресса». В этом году «черная пятница» выпадает на 23 ноября.
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