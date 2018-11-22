Роспотребнадзор рассказал об опасностях «чёрной пятницы»

Роспотребнадзор в преддверии «чёрной пятницы» напомнил покупателям об их правах. Как пишет РИА Новости, в ведомстве отметили, что в период проведения разнообразных акций и распродаж многие покупатели становятся жертвами недобросовестных продавцов. В связи с этим сотрудники Роспотребнадзора напомнили, что россияне имеют право получить всю информацию о товарах, скидках, условиях акций, а также использовании дисконтных карт. Продавцы, в свою очередь, обязаны предоставить её.

Кроме того, специалисты подчёркивают, что любой товар, даже приобретенный по акции, подлежит возврату и обмену. В том случае, если покупателя не устраивает фасон, расцветка или размер вещи, то он может обменять её в течение 14 дней, не считая дня покупки.