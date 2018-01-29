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Роспотребнадзор предупредил о распространении переносчиков лихорадки Зика в Турции

29 Января 2018 в 14:52
Роспотребнадзор предупредил о распространении переносчиков лихорадки Зика в Турции
ФОТО: parazityj.ru

Туристов из России предупредили о появлении в некоторых районах Турции комаров, которые переносят вирус лихорадки Зика. Такое сообщение 29 января размещено на сайте Федеральной службы по контролю в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) со ссылкой на Министерство здравоохранения Анкары.

В частности речь идёт о провинциях Трабзон, Ризе, Артвин. Как подчеркнули в службе, в дальнейшем территория обитания заражённых насекомых может увеличиться.

В то же время Роспотребнадзор напомнил, что от вируса Зика в 2017 году скончались четыре человека на Кубе, сообщает RT.

Напомним, ранее в Россельхозе предупредили о распространении африканской чумы свиней в Белгородской области. 

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