Роспотребнадзор предупредил о распространении переносчиков лихорадки Зика в Турции

ФОТО: parazityj.ru

Туристов из России предупредили о появлении в некоторых районах Турции комаров, которые переносят вирус лихорадки Зика. Такое сообщение 29 января размещено на сайте Федеральной службы по контролю в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) со ссылкой на Министерство здравоохранения Анкары.

В частности речь идёт о провинциях Трабзон, Ризе, Артвин. Как подчеркнули в службе, в дальнейшем территория обитания заражённых насекомых может увеличиться.

В то же время Роспотребнадзор напомнил, что от вируса Зика в 2017 году скончались четыре человека на Кубе, сообщает RT.

Напомним, ранее в Россельхозе предупредили о распространении африканской чумы свиней в Белгородской области.