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Роспотребнадзор начал принимать письма Деду Морозу

6 Декабря 2018 в 17:14
Роспотребнадзор начал принимать письма Деду Морозу

Роспотребнадзор начал принимать письма для отправки Деду Морозу в Великий Устюг. Как отмечает телеканал «360», об этом сообщает сайт ведомства.

Между тем, как сообщают «Ведомости», наши соотечественники собираются потратить на празднование Нового года в среднем 17 тысяч рублей. Большая часть трат – 47% - это расходы на еду и напитки. Ещё 42% россияне закладывают на подарки, а остальные деньги — на развлечения. Отмечается, что назад жители нашей страны планировали вложить в новогодние праздники 17 тысяч 600 рублей. Фактические расходы оказались чуть меньше - около 16 тысяч. 

Как напоминает НСН, ранее в Минздраве рассказали, как провести новогодние каникулы с пользой для здоровья. Главный специалист ведомства по долголетию Ольга Ткачёва настаивает на том, что праздники нужно использовать для дополнительных занятий физической активностью. К примеру, россияне могут оправиться в бассейн или спортивный зал, а также покататься на лыжах или коньках. Стоит позаботиться и о сне: его продолжительность не должна превышать восьми часов.

Напомним, в этом году нас ждут десятидневные новогодние каникулы. Они продлятся с 30 декабря по 8 января. Первым рабочим днем 2019-го станет девятое число.

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