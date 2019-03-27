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Роспотребнадзор и бизнес подготовили новые СанПиН

27 Марта 2019 в 09:04
Роспотребнадзор и бизнес подготовили новые СанПиН

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека объявила о практической готовности проекта новых санитарно-эпидемиологических правил и нормативов по общественному питанию. В работе приняли участие представители предпринимательского сообщества, передает RT.

Как было объявлено на заседании под председательством главы Роспортребнадзора Анны Поповой, документ должен быть представлен в трёхдневный срок. Проект новых СанПиН разрабатывался несколько лет.

Как отмечает АГН «Москва», по итогам совещания решено создать совместную рабочую группу, в которую войдут представители Роспотребнадзора и бизнеса. Она и доработает на этой неделе проект документа с учётом всех предложений.

Действующие ныне нормы СанПиН были утверждены в 2002 году. Последние поправки вносились в июне 2016 года.

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