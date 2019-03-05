Роспотребнадзор дал мужчинам советы по выбору цветов к 8 марта

В Роспотребнадзоре рассказали о том, как правильно выбрать цветы к 8 марта. Как пишет RT, ссылаясь на слова сотрудников ведомства, в первую очередь мужчинам следует обратить внимание на стебель – он не должен быть слишком сухим». Также нужно отдавать предпочтение цветам с полураскрытым бутонам. Покупая розы, нужно обратить внимание на наличие «рубашки» у основания самого бутона. Если лепестки немного оттянуть в сторону, то у свежих цветов они примут первоначальное положение. В Роспотребнадзоре посоветовали не оставлять цветы на долгое время без воды и не подвергать их резким перепадам температур, обязательно подрезать стебли, отмечает Газета.ру. Также, по словам специалистов, не нужно ставить в одну вазу нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны.

Между тем, в Ассоциации российских флористов рассказали о том, во сколько в преддверии Международного женского дня обойдётся покупка свежесрезанных тюльпанов. Как отмечает Агентство городских новостей «Москва», президент ассоциации Валентина Сафронова заявила, что в среднем за один цветок – в зависимости от сорта – придётся отдать от 35-ти до 100 рублей.

Кстати, отличным подарком к 8 марта жительницам столицы преподнесут в небесной канцелярии. в Международный женский день в Москве будет по-весеннему тепло – столбики термометров могут дотянуться до отметки +8 градусов. Ранее, как отмечает Life.ru, глава Гидрометцентра Дмитрий Киктёв рассказал, что климатическую весну в столичном регионе можно ждать не раньше 20-х чисел марта.