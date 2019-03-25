Понедельник
25 марта
USD 63.77
EUR 72.59
Горячие новости

Роскосмос задумал создать беспилотный трамвай

25 Марта 2019 в 11:55
Роскосмос задумал создать беспилотный трамвай

Роскосмос инициирует создание беспилотных трамваев. Их разработают и выпустят Объединенная ракетно-космическая корпорация и медицинская компания. Производство предполагается организовать на мощностях Усть-Катавского вагонного завода в Челябинской области, передает Ura.ru.

Как заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, речь идёт о медицинском трамвае. Он будет выпускаться также и варианте с вагоновожатым. Любой желающий сможет пройти в таком двух-трёх вагонном составе минимальное медицинское обследование.

По словам Рогозина, сейчас уже началась сборка пилотного экземпляра. После испытаний и маркетинговых исследований будет принято решение о дальнейшем, уже серийном производстве таких трамваев.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.