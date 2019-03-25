Роскосмос задумал создать беспилотный трамвай

Роскосмос инициирует создание беспилотных трамваев. Их разработают и выпустят Объединенная ракетно-космическая корпорация и медицинская компания. Производство предполагается организовать на мощностях Усть-Катавского вагонного завода в Челябинской области, передает Ura.ru .

Как заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, речь идёт о медицинском трамвае. Он будет выпускаться также и варианте с вагоновожатым. Любой желающий сможет пройти в таком двух-трёх вагонном составе минимальное медицинское обследование.

По словам Рогозина, сейчас уже началась сборка пилотного экземпляра. После испытаний и маркетинговых исследований будет принято решение о дальнейшем, уже серийном производстве таких трамваев.