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«Роскосмос» стал санатором банка

14 Мая 2018 в 20:27
«Роскосмос» стал санатором банка

Центральный банк РФ утвердил изменения в план участия Агентства по страхованию вкладов в санации Фондсервисбанка, передает «Интерфакс».

В качестве инвестора при санации привлечен «Роскосмос». Ранее финансовое оздоровление осуществлялось с участием Новикомбанка.

АО «Фондсервисбанк» — крупный по размеру активов столичный банк. В настоящий момент проходит процедуру санации при участии АО «АКБ «Новикомбанк», который, в свою очередь, на 46,16% контролируется государственной компанией АО «Рособоронэкспорт». Основные направления деятельности банка — обслуживание предприятий оборонно-промышленного комплекса, преимущественно ракетно-космической отрасли, в том числе «Роскосмоса» и смежных компаний. Розничный бизнес банк развивает в рамках обслуживания сотрудников компаний-клиентов. Кредитная организация также активна на валютном рынке, сообщает Allbanks.ru.

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