Роскосмос: Причина аварии «Союза» - ошибка в работе датчика разделения ступеней

В госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что авария ракеты «Союз-ФГ» произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней ракеты, передает РИА Новости.

Авария произошла на космодроме Байконур в Казахстане 11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-10». На борту корабля находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, сообщает RT. Им удалось спастись с помощью спускаемой капсулы.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» не смог найти страховщика на старты ракет «Союз-2.1б» и «Союз-ФГ», которые намечены на 3 и 18 ноября. Глава экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль в эфире НСН предложил «Роскосмосу» вообще не страховать запуски.