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«Роскосмос» пожаловался на информационную атаку

4 Декабря 2018 в 09:43
«Роскосмос» пожаловался на информационную атаку

В «Роскосмосе» рассказали об информационной атаке на государственную корпорация. Организаторы этой атаки хотят помешать России вернуть себе лидирующие позиции в космосе, заявил глава пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко РИА Новости. Он отметил, что заказчики атаки хотят представить «Роскосмос» в качестве самого большого должника, «пожирающего федеральные деньги».

По словам Устименко, заинтересованные лица хотят таким образом лишить госкорпорацию поддержки при формировании бюджета отрасли. Между тем, он сегодня почти в 20 раз уступает финансированию американского NASA.

Как отмечает RT, пресс-секретарь «Роскосмоса» подчеркнул, что информационная атака организована в тот момент, когда идёт изменение конфигурации отечественной космической отрасли с целью создания профильных индустриальных холдингов — ракетного, двигателестроительного, приборостроительного.

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