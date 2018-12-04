«Роскосмос» пожаловался на информационную атаку

В «Роскосмосе» рассказали об информационной атаке на государственную корпорация. Организаторы этой атаки хотят помешать России вернуть себе лидирующие позиции в космосе, заявил глава пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко РИА Новости. Он отметил, что заказчики атаки хотят представить «Роскосмос» в качестве самого большого должника, «пожирающего федеральные деньги».

По словам Устименко, заинтересованные лица хотят таким образом лишить госкорпорацию поддержки при формировании бюджета отрасли. Между тем, он сегодня почти в 20 раз уступает финансированию американского NASA.

Как отмечает RT , пресс-секретарь «Роскосмоса» подчеркнул, что информационная атака организована в тот момент, когда идёт изменение конфигурации отечественной космической отрасли с целью создания профильных индустриальных холдингов — ракетного, двигателестроительного, приборостроительного.