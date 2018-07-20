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«Роскосмос» подтвердил обыски ФСБ по делу о госизмене

20 Июля 2018 в 11:12
«Роскосмос» подтвердил обыски ФСБ по делу о госизмене

В Королеве и Москве ФСБ проводит обыски по делу о государственной измене. Проверяется информация об утечке на Запад секретной информации о гиперзвуковых разработках в России. Эту информацию подтвердил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко, передает РЕН ТВ.

Следственная группа проверяет кабинеты сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), а также в офис главы исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК), пишет «Коммерсант».

Среди подозреваемых десять сотрудников, которые могли сотрудничать с западными спецслужбами. Все они обладают информацией о секретных разработках.

 

 

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