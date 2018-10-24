«Роскосмос» не нашёл желающих застраховать «Союзы»

ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов

«Роскосмос» не смог найти страховщика на страты ракет «Союз-2.1б» и «союз-ФГ», которые намечены на 3 и 18 ноября соответственно. Одна из них должна вывести на орбиту космический аппарат «Глонасс-М», а вторая – грузовой корабль «Прогресс МС-10», сообщают РИА Новости.

Стоит отметить, что на страхование ракет не поступило ни одной заявки. И-за этого запрос был признан несостоявшимся, сообщает «ФедералПресс» .

Напомним, во время старта 11 октября произошла авария. В результате космонавту Алексею Овчинину и его американскому коллеге, астронавту Нику Хейгу пришлось аварийно спускаться на Землю. Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН посчитал реальным пуск космического корабля в промежуток между 28 ноября и 3 декабря.