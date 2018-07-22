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«Роскосмос» начал работы по созданию ракеты «Союз-5»

22 Июля 2018 в 14:16
«Роскосмос» начал работы по созданию ракеты «Союз-5»

Российские конструкторы приступили к созданию ракеты-носителя «Союз-5». Об этом в своем Twitter написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что над созданием нового «Союза» трудятся инженеры РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс» и НПО «Энергомаш».

«Затем начинаем работу по сверхтяжу», - написал Рогозин.

Он добавил, что работы по созданию новой ракеты-носителя мобилизуют всю ракетно-космическую отрасль и позволят использовать весь имеющийся в России конструкторский и производственный потенциал, пишет Газета.ру

На минувшей неделе СМИ сообщили об обысках во входящем в структуру «Роскосмоса» ЦНИИмаш. Информация изымалась в связи с открытым уголовным делом о государственной измене. По данным следствия, сотрудники ЦНИИмаш передали западным спецслужбам информацию о российских гиперзвуковых разработках. Сегодня стало известно о задержании 74-летнего ученого института. По предварительной информации, он находится в СИЗО «Лефортово».

 

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