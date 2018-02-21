Среда
21 февраля
USD 56.52
EUR 69.89
Горячие новости

Роскомнадзор заблокировал сайт «МБХ медиа»

21 Февраля 2018 в 20:51
Роскомнадзор заблокировал сайт «МБХ медиа»

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по требованию Генеральной прокуратуры заблокировал сайт интернет-издания Михаила Ходорковского «МБХ медиа», сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ведомства.

Сайт блокируется на основании статьи «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая обязывает ограничивать доступ к информационным материалам иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ, сообщает ТАСС. 

В декабре 2017 года создатель движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский объявил о создании нового проекта – «МБХ медиа».

О блокировке сайта «Открытой России» стало известно 12 декабря. В реестре Роскомнадзора сообщалось, что это было сделано по требованию Генеральной прокуратуры.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.