Роскомнадзор заблокировал сайт «МБХ медиа»

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по требованию Генеральной прокуратуры заблокировал сайт интернет-издания Михаила Ходорковского «МБХ медиа», сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ведомства.

Сайт блокируется на основании статьи «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая обязывает ограничивать доступ к информационным материалам иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ, сообщает ТАСС.

В декабре 2017 года создатель движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский объявил о создании нового проекта – «МБХ медиа».

О блокировке сайта «Открытой России» стало известно 12 декабря. В реестре Роскомнадзора сообщалось, что это было сделано по требованию Генеральной прокуратуры.