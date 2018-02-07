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Роскомнадзор заблокировал 200 сайтов, продающих поддельную атрибутику ЧМ-2018

7 Февраля 2018 в 18:59
Роскомнадзор заблокировал 200 сайтов, продающих поддельную атрибутику ЧМ-2018

Роскомнадзор по решению суда заблокировал порядка 200 сайтов, распространяющих фальшивые билеты на чемпионат мира по футболу 2018 года, а также продающих поддельную атрибутику мундиаля и Кубка конфедераций FIFA.

Как сообщает ТАСС, владельцы 169 порталов самостоятельно ограничили доступ к противоправной информации. 

Между тем, эксперты подчёркивают, что мошеннические сайты стали появляться в огромном количестве в преддверии чемпионата мира по футболу, который этим летом пройдет в России. 

Они используют в своих названиях слова «FIFA», «WorldСup2018», а также «чемпионат мира» в различных комбинациях. Также специалисты предупреждают, что от действий недобросовестных продавцов могут пострадать пользователи социальных сетей, которые состоят в тематических группах.

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