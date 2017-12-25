Роскомнадзор потребует от Facebook и Instagram объяснить блокировку аккаунтов Кадырова

Роскомнадзор потребует от социальных сетей Facebook и Instagram пролить свет на причины блокировки страниц главы Чечни Рамзана Кадырова. Как сообщает «Интерфакс», ведомство пойдёт на этот шаг, если комментариев по поводу произошедшего от представителей компаний не последует в ближайшие дни.

Напомним, сообщения о том, что аккаунты Рамзана Кадырова заблокировали, начали поступать в минувшую субботу, 23 декабря. В этот же день глава Чечни заявил, что в республике тестируется новая социальная сеть Mylistory. Она, по словам Кадырова, «ни в чем не уступает заморским».