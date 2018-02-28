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Роскомнадзор проверяет популярное приложение GetContact на соблюдение закона о персональных данных

28 Февраля 2018 в 19:59
Роскомнадзор проверяет популярное приложение GetContact на соблюдение закона о персональных данных

Роскомнадзор приступил к проверке работы мобильного приложения GetContact, которое выдает данные о звонящем абоненту человеке, сообщает ТАСС.

"В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования, вплоть до направления искового заявления в суд об ограничении доступа к данному приложению на территории Российской Федерации", - говорится в ответе на письменный запрос агентства.

Мобильное приложение приобретает популярность среди владельцев смартфонов в первую очередь наличием функции, с помощью которой можно посмотреть, как человек записан в адресных книгах других абонентов. Для этого приложение просит предоставить доступ к телефонной книге пользователя.

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