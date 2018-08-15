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Роскомнадзор проверил Wi-Fi в общественных местах

15 Августа 2018 в 11:35
Роскомнадзор проверил Wi-Fi в общественных местах

Роскомнадзор в июле проверили почти три с половиной тысячи точек доступа Wi-Fi в общественных местах. Об этом сообщается на сайте ведомства. Там отметили, что больше всего проверок было проведено на территории Уральского, Центрального и Сибирского округов.

Специалисты подчёркивают, что в общей сложности в ходе проверок было выявлено более сотни случаев нарушений, которые связаны с отсутствием идентификации пользователей. К слову, протоколы об административных правонарушениях касаются неприменения теми, кто организует доступ в интернет через Wi-Fi, мер по защите детей от вредного контента.

В общем и целом в Роскомнадзоре отметили рост дисциплины со стороны организаторов точек беспроводного доступа в интернет.

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