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Роскомнадзор пока не будет блокировать видеохостинг YouTube

20 Февраля 2018 в 15:16
Роскомнадзор пока не будет блокировать видеохостинг YouTube

Роскомнадзор продолжает диалог с YouTube по поводу удаления противоправной информации о бизнесмене Олеге Дерипаске. В данный момент блокировать видеохостинг надзорный орган не собирается. Об этом 20 февраля рассказал журналистам глава ведомства Александр Жаров, сообщает ТАСС.

По его словам, YouTube обратился к пользователям ряда аккаунтов, чтобы те удалили противоправную информацию. При этом принудительно блокировать соответствующую информацию компания Google, которая владеет видеохостингом, будет только после решения по судебному иску, сообщает Газета.ру.

Напомним, ранее в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что надеются на удаление компанией Google материалов о Дерипаске из фильма ФБК.

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