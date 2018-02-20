Роскомнадзор пока не будет блокировать видеохостинг YouTube

Роскомнадзор продолжает диалог с YouTube по поводу удаления противоправной информации о бизнесмене Олеге Дерипаске. В данный момент блокировать видеохостинг надзорный орган не собирается. Об этом 20 февраля рассказал журналистам глава ведомства Александр Жаров, сообщает ТАСС.

По его словам, YouTube обратился к пользователям ряда аккаунтов, чтобы те удалили противоправную информацию. При этом принудительно блокировать соответствующую информацию компания Google, которая владеет видеохостингом, будет только после решения по судебному иску, сообщает Газета.ру.

Напомним, ранее в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что надеются на удаление компанией Google материалов о Дерипаске из фильма ФБК.