Роскомнадзор не обнаружил нарушений в работе столичных МФЦ

Роскомнадзор не выявил фактов несоблюдения МФЦ закона о персональных данных. Соответствующее публикует официальный сайт ведомства.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что программное обеспечение компьютеров общего доступа, размещённые в МФЦ, не предусматривает создания резервных копий и папок с сохраненными документами.

Между тем, ранее в ГБУ МФЦ Москвы выступили с заявление о том, что информация о том, что на компьютерах центров госуслуг обнаружены копии документов россиян, не соответствует действительности, подчёркивает RT.

На минувшей неделе в СМИ появилась информация якобы имевших место фактах ненадлежащего хранения некоторых персональных данных клиентов на установленных в центрах госуслуг компьютерах с общим доступом.

Напомним, в марте прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее МФЦ выдавать водительские права, поступившие из Госавтоинспекции, и международные удостоверения. До этого времени водительские удостоверения имели право выдавать только подразделения ГИБДД, подчёркивает Свободная пресса.