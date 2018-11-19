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Роскомнадзор не обнаружил нарушений в работе столичных МФЦ

19 Ноября 2018 в 10:55
Роскомнадзор не обнаружил нарушений в работе столичных МФЦ

Роскомнадзор не выявил фактов несоблюдения МФЦ закона о персональных данных. Соответствующее публикует официальный сайт ведомства.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что программное обеспечение компьютеров общего доступа, размещённые в МФЦ, не предусматривает создания резервных копий и папок с сохраненными документами.

Между тем, ранее в ГБУ МФЦ Москвы выступили с заявление о том, что информация о том, что на компьютерах центров госуслуг обнаружены копии документов россиян, не соответствует действительности, подчёркивает RT.

На минувшей неделе в СМИ появилась информация якобы имевших место фактах ненадлежащего хранения некоторых персональных данных клиентов на установленных в центрах госуслуг компьютерах с общим доступом.

Напомним, в марте прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее МФЦ выдавать водительские права, поступившие из Госавтоинспекции, и международные удостоверения. До этого времени водительские удостоверения имели право выдавать только подразделения ГИБДД, подчёркивает  Свободная пресса.

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