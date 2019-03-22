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Роскачество: Сок и курица – самые качественные российские продукты

22 Марта 2019 в 13:55
Роскачество: Сок и курица – самые качественные российские продукты

Роскачество назвало самые качественные продукты питания, которые производятся в России. Глава ведомства Максим Протасов в интервью «Российской газете» рассказал, что к таковым относятся соки и морсы – большинство производителей не добавляют в них консерванты.

Полностью натуральным продуктом в России считается растительное масло. Хорошие результаты также по молоку, меду и куриному мясу. Антибиотики обнаружены лишь в 21% проверенных Роскачеством образцов, а в курице – в всего в 10%.

Ранее ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин рассказал НСН, почему в России делают плохие пельмени.



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