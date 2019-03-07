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Роскачество: Шоколад с заменителями какао-масла в России не запрещен

7 Марта 2019 в 10:16
Роскачество: Шоколад с заменителями какао-масла в России не запрещен

В «Роскачестве» рассказали, как выбирать шоколад. По словам экспертов, в первую очередь нужно обратить внимание на состав продукта – чем меньше этот список, тем лучше. В идеале шоколад должен быть приготовлен всего из трех ингредиентов: какао-масла, какао тертого и сахара. В состав может входить лецитин, ванилин и сухое молоко, пишут «Известия».

Так как хороший шоколад стоит дорого, чтобы удешевить продукт, производители добавляют в него более дешевые растительные жиры. Такая сладость менее вкусная и в ней нет полезных микроэлементов. В России это не запрещено законодательством и поэтому не считается нарушением, отмечает RT.

По словам специалистов, внешне определить, качественный ли это шоколад, практически невозможно. Белый налет на плитках говорит о неправильном хранении, но бояться этого не стоит. Лучше взять такую плитку, потому что налет говорит о том, что она точно сделана из натуральных продуктов, а не из заменителей.

Ранее ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин в эфире НСН рассказал, почему у специалистов возникает так много нареканий к начинке в пельменях.

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