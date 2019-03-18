Роскачество рассказало о выборе яиц

Роскачество рассказало россиянам о правильном выборе яиц в магазине. По словам специалистов, прежде всего необходимо обратить внимание на срок изготовления. Всегда нужно выбрать наиболее свежие из них. Производитель должен быть как можно ближе в точке продажи – чем меньше этот продукт сотрясался при транспортировке, тем лучше.

Место хранения упаковок с яйцами должно быть сухим, чистым и без посторонних запахов, так как этот продукт впитывает в себя посторонние ароматы, пишут «Известия». Каждое яйцо должно быть промаркировано. Буква «д» означает, что яйцо диетическое. Это обычное столовое яйцо, которое считается диетическим в течение семи дней со дня производства. Столовые яйца хранятся от 8 до 25 суток.

Лучше всего выбирать чисты яйца, без перьев, следов помета и без повреждений, отмечает Ura.ru.

Цвет яйца значения не имеет – он зависит от того «брюнетка» или «блондинка» курица, которая их произвела.

Ранее председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в эфире НСН рассказал, что появление в магазинах упаковок по девять яиц - это очередная уловка производителей.

