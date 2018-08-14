Вторник
14 августа
USD 68.22
EUR 77.65
Горячие новости

Роскачество оценит яблочный сок

14 Августа 2018 в 10:35
Роскачество оценит яблочный сок

Специалисты Роскачества собираются провести масштабное исследование яблочного сока. Как отмечают «Известия», внимания удостоится продукция более тридцати марок из нескольких российских регионов, а также Белоруссии, Армении, Сербии и Франции. Источник отмечает, что оценку получат осветленный сок, сок с мякотью, а также сок, предназначенный для детского питания.

Также специалисты напомнили, что информация о том, что пакетированный сок делается из химического порошка, разведенного водой, не соответствует действительности. Однако при этом всегда нужно внимательно изучать информацию на упаковке, а также помнить о том, что у продукта существует несколько видов: «сокосодержащий напиток», «нектар», «морс» и «сок»,

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.