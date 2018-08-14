Роскачество оценит яблочный сок

Специалисты Роскачества собираются провести масштабное исследование яблочного сока. Как отмечают «Известия», внимания удостоится продукция более тридцати марок из нескольких российских регионов, а также Белоруссии, Армении, Сербии и Франции. Источник отмечает, что оценку получат осветленный сок, сок с мякотью, а также сок, предназначенный для детского питания.

Также специалисты напомнили, что информация о том, что пакетированный сок делается из химического порошка, разведенного водой, не соответствует действительности. Однако при этом всегда нужно внимательно изучать информацию на упаковке, а также помнить о том, что у продукта существует несколько видов: «сокосодержащий напиток», «нектар», «морс» и «сок»,