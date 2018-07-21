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Рошаль назвал неизбежностью повышение пенсионного возраста россиян

21 Июля 2018 в 12:51
Рошаль назвал неизбежностью повышение пенсионного возраста россиян

Увеличение пенсионного возраста в России - это неизбежность, которую все понимают. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС глава Национальной медицинской палаты, президент московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«То, что это неизбежно, все понимают, но как это должно быть сделано - вероятно, нужно еще подумать», - сказал Рошаль.

При этом он отметил, что пенсионную реформу важно и нужно обсуждать, чтобы люди понимали, что происходит. Рошаль добавил, что поддерживает осторожную позицию Думы, которая позволяет вернуться к обсуждению пенсионной реформы в будущем.

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами ЧМ-2018 признался, что ему не понравился ни один из предложенных вариантов пенсионной реформы по части увеличения возраста выхода на пенсию. Глава государства отметил, что в России на 5 пенсионеров приходится 6 работающих человек. И если этот баланс изменится – система рухнет. А потому реформировать пенсионную систему необходимо.

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