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Росгвардия создала спецбригаду для охраны Крымского моста

26 Марта 2019 в 10:59
Росгвардия создала спецбригаду для охраны Крымского моста

В Керчи создали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал директор Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов.

По его словам, у бригады, сформированной Росгвардией, есть в распоряжении большой арсенал средств, с помощью которых она сможет предотвратить любую диверсию, как с воды, так и с суши, пишет РИА ФАН

Напомним, что в воскренье, 24 марта строители завершили еще одну часть работ под Керченским проливом, и железнодорожные пролеты Крымского моста соединили Крым и Тамань. Планируется, что все системы для обеспечения безопасного движения поездов будут смонтированы на мосту к декабрю 2019 года.

Ранее один из заместителей главы администрации Керчи Евгений Адаменко в интервью НСН резко критиковал строителей Керченского моста за многочисленные нарушения в ходе строительства. 

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