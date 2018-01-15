Росгвардия проверит все школьные ЧОПы

Охранные предприятия, обслуживающие образовательные учреждения в России будут проверены Росгвардией. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ведомство проверит законность оснований охранной деятельности, соответствие оказываемых предприятиями услуг российскому законодательству и их качество, а также наличие и исправность охранных систем и сигналов оповещения и уровень подготовки сотрудников.

Ранее в Рогсвардии сообщили о проверке охранной фирмы, обеспечивавшей безопасность пермской школы, где произошла поножовщина.