Росавиацию просят запретить зажигалки на борту самолетов

На борту самолёта, следовавшего рейсом Екатеринбург - Анталья, произошло ЧП. Как отмечает РИА Новости, во время набора высоты пассажиры почувствовали запах гари. Бортпроводники поспешили проверить салон и обнаружили, что обшивка одного из сидений тлеет. Экипаж ликвидировал возгорание. Полёт судна не был прерван.

Между тем, после инцидента на борту, причиной которого стало желание одного из пассажиров воспользоваться зажигалкой – это и стало причиной тления кресла – авиакомпании Red Wings хочет обратиться в Росавиацию с предложением о запрете проноса зажигалок на борт самолета.

Как напоминает НСН, ранее стало известно, что Минтранс России планирует установить для авиакомпаний минимальный размер ручной клади, который можно провозить бесплатно. В том числе, для самолетов с вместимостью более 98 пассажиров могут быть введены габариты ручной клади. Ее размер должен быть равен сумме ее длины, высоты и ширины, которые в общей сложности составят не менее 115 сантиметров, согласно международной практике и рекомендациям ИАТА. В настоящий момент, согласно федеральным авиационным правилам, пассажир может взять с собой багаж, минимальный вес которого составляет пять килограммов. Габариты же ручной клади перевозчик устанавливает самостоятельно.