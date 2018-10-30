Росавиация запретила «Якутии» международные полеты

Авиакомпания «Якутия» с 5 ноября прекратит выполнение международных рейсов. Соответствующий запрет был наложен Росавиацией по итогам внеплановых проверок, пишет «Русская Планета»,

Речь идет об устранении замечаний в течение 90 дней. Основной причиной ограничения стала проблема в области поддержания летной готовности самолетов, что привело летом 2018 года к длительным задержкам рейсов по международным и внутренним направлениям.

В настоящее время авиакомпания приняла план по устранению недостатков и несоответствий. Отмечается, что в октябре были уволены гендиректор «Якутии» Ольга Фёдорова и коммерческий директор предприятия. В скором времени трудовые отношения прекратят со специалистами, отвечающими за техническое состояние самолетов.

В региональной авиакомпании новым гендиректором назначен Владимир Голубев.

Как ранее сообщала НСН, в начале октября в аэропорту Якутск произошла авария самолета RRJ-95B RA-89011 АО «Авиакомпания «Якутия», выполнявшего рейс по маршруту Улан-Удэ - Якутск. На борту находились 5 членов экипажа и 91 пассажир.

Самолет после посадки выкатился за пределы на расстояние около 250 м на реконструируемый участок ВПП. В результате инцидента произошло разрушение основных опор шасси и повреждение силовых элементов планера.

АО «Авиакомпания «Якутия» — российская авиакомпания, базируется в международном аэропорту «Якутск», откуда выполняет регулярные полеты во все районы Республики Саха, ряд городов Российской Федерации, международные регулярные и чартерные рейсы. Авиакомпания формирует хаб в московском аэропорту «Внуково». Регулярные международные рейсы осуществляются в Китай, Японию и Южную Корею — из Иркутска и Якутска, а также чартерные рейсы в Европу из Москвы.