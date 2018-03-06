Среда
07 марта
USD 56.5
EUR 69.73
Горячие новости

Росавиация: Самолеты «Саратовских авиалиний» вообще не имели право летать

6 Марта 2018 в 17:16
Росавиация: Самолеты «Саратовских авиалиний» вообще не имели право летать

Стали известны некоторые выводы, сделанные комиссией Росавиации, в отношении «Саратовских авиалиний». Выяснилось, что эта авиакомпания не может безопасно выполнять полеты, начиная еще с июля 2017 года. Таким образом, развывшийся 11 февраля борт в принципе не должен был совершать рейс.

Как пишет URA.Ru, ссылаясь на опубликованные данные «Телеканала 78», у четверти сотрудников «Саратовских авиалиний», в том числе пилотов, командиров лайнеров, бортинженеров летные свидетельства были просрочены. При этом комиссия Росавиация обнаружили и нарушения рабочего графика. Некоторые пилоты беспрерывно находились в воздухе почти сутки. Нормативы предусматривают 12-часовой рабочий день.

Напомним, сегодня были опубликованы расшифровки «черного ящика» борта АН-148. Из переговоров пилотов стало ясно, что в последние минуты перед падением борт стал стремительно терять высоту, а пилоты поняли, что самолет потерпит крушение.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.