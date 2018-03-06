Росавиация: Самолеты «Саратовских авиалиний» вообще не имели право летать

Стали известны некоторые выводы, сделанные комиссией Росавиации, в отношении «Саратовских авиалиний». Выяснилось, что эта авиакомпания не может безопасно выполнять полеты, начиная еще с июля 2017 года. Таким образом, развывшийся 11 февраля борт в принципе не должен был совершать рейс.

Как пишет URA.Ru, ссылаясь на опубликованные данные «Телеканала 78», у четверти сотрудников «Саратовских авиалиний», в том числе пилотов, командиров лайнеров, бортинженеров летные свидетельства были просрочены. При этом комиссия Росавиация обнаружили и нарушения рабочего графика. Некоторые пилоты беспрерывно находились в воздухе почти сутки. Нормативы предусматривают 12-часовой рабочий день.

Напомним, сегодня были опубликованы расшифровки «черного ящика» борта АН-148. Из переговоров пилотов стало ясно, что в последние минуты перед падением борт стал стремительно терять высоту, а пилоты поняли, что самолет потерпит крушение.