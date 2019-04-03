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Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной

3 Апреля 2019 в 16:40
Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной

Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила возобновить авиасообщение между двумя странами. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили представители ведомства.

Как напоминает RT, ранее сегодня стало известно, что правительство Украины запретило нерегулярные (чартерные) авиарейсы между своими городами и Россией. Отмечалось, что исключение составят полеты, необходимые для обеспечения действий миссий международных организаций.

Регулярное авиасообщение между РФ и Украиной с 2015 года закрыто по инициативе украинской стороны.

Между тем, ранее стало известно, что в самое ближайшее время авиаперелеты из России на популярные курорты Египта могут быть восстановлены. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации Константин Косачев на встрече с послом Египта Ихабом Насром. Косачев напомнил, что перелеты между столицами двух стран уже восстановлены, на других же популярных маршрутах дело близко к тому, чтобы восстановить их в полном объеме. В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на брифинге в НСН допустила, что курорты Египта для российских туристов могут стать доступными уже в этом году.

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