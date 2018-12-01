Росавиация отреагировала на землетрясение на Аляске

Федеральное агентство воздушного транспорта готова оперативно рассмотреть запросы иностранных авиакомпаний на изменение конечного пункта назначения в связи с землетрясением на Аляске, передает RT.

Росавиация приняло решение и дало соответствующее распоряжение оперативно и безотлагательно рассматривать и одобрять запросы иностранных экипажей, находящихся в воздушном пространстве России, на изменение аэропорта назначения.

Ежесуточно через воздушное пространство России транзитом в Анкоридж летают от 50 до 60 иностранных пассажирских и грузовых воздушных судов.

Ранее НСН сообщала, что России грозит прекращение работы отечественных авиакомпаний. Это может произойти в случае принятия проекта Минтранса о переносе в Россию серверов для продажи билетов и регистрации на рейс. С таким предупреждением выступил генеральный директор авиакомпании «Сибирь» Владимир Объедков, сообщают «Ведомости». По его мнению, такое развитие событий также чревато долгим, в течение двух - четырёх лет, переходом к другим системам бронирования.

Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов объяснил в эфире НСН, в чём сложность подобных изменений.