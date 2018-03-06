Росавиация опровергла подлинность обнародованных переговоров пилотов Ан-148

Росавиация опровергла подлинность опубликованных ранее рядом СМИ переговоров пилотов в кабине разбившегося 11 февраля в Московской области самолета Ан-148, сообщил ТАСС официальный представитель ведомства Сергей Извольский.

«Представленная «расшифровка» дезинформирует общественность о происходившем в кабине. В ней перепутаны диалоги командира воздушного судна и второго пилота, присутствуют слова и фразы, которых нет в аутентичной записи переговоров», - сообщил Извольский.

Росавиация считает публикацию в СМИ записи переговоров действием неэтичным и несоответствующим требованиям и стандартам расследований авиационных происшествий, добавил он.

Катастрофа Ан-148 в Подмосковье — крупная авиационная катастрофа, произошедшая 11 февраля 2018 года в 14:27:05 по московскому времени. Самолёт Ан-148-100B авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел катастрофу вблизи деревни Аргуново и села Степановское Раменского района Московской области. 12 февраля были найдены параметрический и речевой самописцы — оба доставлены в лабораторию МАК для расшифровки. Как показал первичный анализ параметров, причиной катастрофы могли стать дезориентировавшие экипаж неверные показания скорости самолёта от обледеневших приёмников полного давления при выключенном состоянии систем их обогрева.

На борту самолёта находился 71 человек (65 пассажиров и 6 членов экипажа), все они погибли. Причины авиакатастрофы устанавливаются.