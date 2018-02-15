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Роналду забил сотый мяч за «Реал» в Лиге чемпионов

15 Февраля 2018 в 00:22
Роналду забил сотый мяч за «Реал» в Лиге чемпионов

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду стал первым игроком в истории Лиги Чемпионов, достигшим отметки в 100 голов за один клуб, сообщает RT.

Португалец отличился с пенальти в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Пари Сен Жермен», который проходит на домашнем стадионе мадридцев — «Сантьяго Бернабеу».

Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру — португальский футболист, выступающий за испанский клуб «Реал Мадрид» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Являлся самым дорогим футболистом в истории футбола до 2013 года — за его переход из английского «Манчестер Юнайтед» в «Реал» было заплачено 80 млн фунтов стерлингов. Лучший бомбардир в истории сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. Считается одним из лучших футболистов 2000—2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.

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