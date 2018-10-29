Понедельник
29 октября
USD 65.63
EUR 74.67
Горячие новости

Роналду стал самым популярным Insta-пользователем

29 Октября 2018 в 22:10
Роналду стал самым популярным Insta-пользователем

Криштиану Роналду набрал рекордное количество подписчиков в социальной сети Instagram, передает ТАСС.

С 2016 года самым популярным человеком в Instagram была певица Селена Гомес. На данный момент за ее аккаунтом в соцсети следят более 144 331 000 человек. На странице Роналду в понедельник подписчиков стало более 144 миллионов 331 тысячи. Таким образом, португальский футболист стал самым популярным человеком в Instagram.

Ранее НСН сообщала, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду был обвинен в изнасиловании американки Кэтрин Майорги. По её словам, происшествие относится к 2009 году. После инцидента, который произошёл в Лас-Вегасе, игрок заплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. По данным адвокатов потерпевшей, сам нападающий «Ювентуса» отрицает факт изнасилования, однако утверждает, что американка говорила ему в ту ночь «нет». Адвокаты Роналду уже подали апелляцию на заявление женщины. Напомним, что о подозрениях футболиста в сексуальном насилии немецкий таблоид писал и ранее, в апреле прошлого года. Однако тогда имя потерпевшей не раскрывалось.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.