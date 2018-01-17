Известный футболист Роналдиньо завершил карьеру в возрасте, заявил агент и брат игрока Роберто де Ассис. Сейчас спортсмену 37 лет, передает ТАСС.

Бразильский футболист выступал за ПСЖ, «Барселону» и «Милан». Роналдиньо дважды становился чемпионом Испании (2005, 2006) и чемпионом Италии (2011). С «Барселоной» он стал победителем Лиги чемпионов (2006). В 2005 году он получил приз «Золотой мяч».

В составе сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира в 2002 году.

Говоря о прощальных матчах, де Ассис заявил: «Мы будем проводить различные мероприятия в Бразилии, Европе и Азии. И, конечно же, организуем матч с участием сборной Бразилии». Подчеркивается, что матчи пройдут после Чемпионата мира по футболу-2018.



