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Романтический ужин в День всех влюбленных обойдется в 4 тысячи рублей

8 Февраля 2019 в 20:07
Романтический ужин в День всех влюбленных обойдется в 4 тысячи рублей
В Минпортебрынка Московской области подсчитали, во сколько обойдется романтический ужин на двоих на День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля.

Выяснилось, что придется выложить порядка 4 тысяч рублей. При этом в стоимость праздничного ужина входят закуски, горячее блюдо и алкоголь.

Сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на главу ведомства Владимира Посаженникова пишет, что в Московской области работает около двух тысяч ресторанов и кафе, которые готовят тематические праздничные ужины.

Дороже всего обойдется поход в ресторан в Одинцово, Химках и Балашихе, а также в Подольске.

Ранее в эфире НСН глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз опроверг рост рынка пива.

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