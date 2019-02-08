Романтический ужин в День всех влюбленных обойдется в 4 тысячи рублей

В Минпортебрынка Московской области подсчитали, во сколько обойдется романтический ужин на двоих на День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля.

Выяснилось, что придется выложить порядка 4 тысяч рублей. При этом в стоимость праздничного ужина входят закуски, горячее блюдо и алкоголь.

Сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на главу ведомства Владимира Посаженникова пишет, что в Московской области работает около двух тысяч ресторанов и кафе, которые готовят тематические праздничные ужины.

Дороже всего обойдется поход в ресторан в Одинцово, Химках и Балашихе, а также в Подольске.