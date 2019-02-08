Романтический ужин в День всех влюбленных обойдется в 4 тысячи рублей

Выяснилось, что придется выложить порядка 4 тысяч рублей. При этом в стоимость праздничного ужина входят закуски, горячее блюдо и алкоголь.
Сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на главу ведомства Владимира Посаженникова пишет, что в Московской области работает около двух тысяч ресторанов и кафе, которые готовят тематические праздничные ужины.
Дороже всего обойдется поход в ресторан в Одинцово, Химках и Балашихе, а также в Подольске.
Ранее в эфире НСН глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз опроверг рост рынка пива.