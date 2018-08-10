Роман Ерёменко, отстранённый за кокаин, перешел в «Спартак»

Московский «Спартак» подписал соглашение с полузащитником Романом Ерёменко, у которого заканчивается двухлетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил. Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, в пятницу, 10 августа, ему вручили игровую майку красно-белых под номером «26».

Роман - сын советского футболиста Алексея Ерёменко. В три года семья отправилась жить в Финляндию. Роман Ерёменко имеет двойное гражданство. Он провел более 70 матчей за сборную Суоми. Ранее 31-летний футболист играл за финский «Яро», итальянские «Удинезе» и «Сиену», киевское «Динамо». В Российском чемпионате он выступал в казанском «Рубине» и московском ЦСКА. В «Спартаке» играет старший брат Романа, Сергей Ерёменко.

Роман Ерёмено отбывает двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина, она заканчивается 5 октября 2018 года. С начала нынешней недели ему разрешено тренироваться в составе профессионального клуба.