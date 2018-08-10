Пятница
10 августа
USD 66.29
EUR 76.83
Горячие новости

Роман Ерёменко, отстранённый за кокаин, перешел в «Спартак»

10 Августа 2018 в 17:19
Роман Ерёменко, отстранённый за кокаин, перешел в «Спартак»

Московский «Спартак» подписал соглашение с полузащитником Романом Ерёменко, у которого заканчивается двухлетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил. Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, в пятницу, 10 августа, ему вручили игровую майку красно-белых под номером «26».

Роман - сын советского футболиста Алексея Ерёменко. В три года семья отправилась жить в Финляндию. Роман Ерёменко имеет двойное гражданство. Он провел более 70 матчей за сборную Суоми. Ранее 31-летний футболист играл за финский «Яро», итальянские «Удинезе» и «Сиену», киевское «Динамо». В Российском чемпионате он выступал в казанском «Рубине» и московском ЦСКА. В «Спартаке» играет старший брат Романа, Сергей Ерёменко.

Роман Ерёмено отбывает двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина, она заканчивается 5 октября 2018 года. С начала нынешней недели ему разрешено тренироваться в составе профессионального клуба.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.