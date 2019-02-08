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Рогозин сообщил о завершении сборки двигателя для нового «Союза-5»

8 Февраля 2019 в 16:17
Рогозин сообщил о завершении сборки двигателя для нового «Союза-5»

Сборка первого двигателя РД-171МВ для ракеты «Союза-5» окончена. Об этом в своём Twitter сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, по мощности ему нет равных в мире. Как отмечает «Свободная пресса», двигатель был собран на подмосковном НПО «Энергомаш» и в данный момент готовится к испытаниям.

Как пишет «Русская планета», ранее Рогозин утверждал, что РД-171МВ имеет шансы стать самым мощным двигателем в мире. По его словам, в конструкторских кругах он даже получил прозвище «царь-двигатель».

Напомним, ранее в эфире НСН член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин призвал «Роскосмос» и РАН не делить Луну.

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