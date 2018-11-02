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Рогозин: Россия построит на Луне космическую базу

2 Ноября 2018 в 11:25
Рогозин: Россия построит на Луне космическую базу

В России готовят новую концепцию освоения Луны. Она будет представлена через две недели. Об этом рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости. 

Рогозин заявил, что перед страной сейчас стоит более масштабная задача, чем стояла перед Соединенными Штатами в 1970-е годы. По его словам, российским космонавтам предстоит не просто высадиться на спутнике Земли, а создать там полноценную посещаемую базу, пишут «Известия». 

Ранее Дмитрий Рогозин был временно выведен из-под санкций США. Космонавт, депутат Госдумы, Герой РФ Максим Сураев в эфире НСН заявил, что космос всегда выше политики.

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