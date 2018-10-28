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Рогозин предрек безработицу для комбайнеров

28 Октября 2018 в 12:49
Рогозин предрек безработицу для комбайнеров

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил об успешном испытании беспилотного комбайна под управлением искусственного интеллекта. Об этом он написал в своем Twitter.

«Комбайнеры в России скоро потеряют работу. НПО Автоматики (город Екатеринбург. Специализируется в Роскосмосе на создании систем управления ракет-носителей) успешно провело испытания беспилотного комбайна под управлением разработанного ими искусственного интеллекта со своей системой технического зрения. Точность обработки поля 2 сантиметра», — написал он на своей странице в Twitter.

По словам Рогозина, сроки внедрения новых разработок зависят от самих сельхозпроизводителей.

Рогозин дополнил свою запись видеороликом испытаний беспилотного комбайна. Он пояснил, что сельскохозяйственный дрон оснащен машинным зрением и системой точного вождения, что позволяет ему проходить траектории любой сложности.


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