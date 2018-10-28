Рогозин предрек безработицу для комбайнеров

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил об успешном испытании беспилотного комбайна под управлением искусственного интеллекта. Об этом он написал в своем Twitter.
«Комбайнеры в России скоро потеряют работу. НПО Автоматики (город Екатеринбург. Специализируется в Роскосмосе на создании систем управления ракет-носителей) успешно провело испытания беспилотного комбайна под управлением разработанного ими искусственного интеллекта со своей системой технического зрения. Точность обработки поля 2 сантиметра», — написал он на своей странице в Twitter.
По словам Рогозина, сроки внедрения новых разработок зависят от самих сельхозпроизводителей.
Рогозин дополнил свою запись видеороликом испытаний беспилотного комбайна. Он пояснил, что сельскохозяйственный дрон оснащен машинным зрением и системой точного вождения, что позволяет ему проходить траектории любой сложности.
Комбайнёры в России скоро потеряют работу).— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 октября 2018 г.
НПО Автоматики - г.Екатеринбург (разработчик систем управления ракеты Союз-2) успешно провело испытания беспилотного комбайна со своей системой технического зрения и высокоточной навигации ГЛОНАСС
Точность обработки поля 2 см@roscosmos pic.twitter.com/Ebjg29PkK5