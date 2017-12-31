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Рогозин поздравил россиян с Новым годом вместе с таксой Николасом

31 Декабря 2017 в 11:49
Рогозин поздравил россиян с Новым годом вместе с таксой Николасом

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин опубликовал на своей страничке в Facebook поздравление с Новым годом.

«Дмитрий, Татьяна, Николас и Пончо Рогозины поздравляют вас, друзья, с Наступающим новым годом», - написал вице-премьер.

Там же он опубликовал совместное фото с женой и двумя собаками – овчаркой Пончо и таксой Николасом.

«Пусть жизнь в Новом 2018 году вас не кусает, не гавкает на вас, а лишь только ободряюще хвостом виляет!» - Добавил Рогозин.


Напомним, такса по кличке Николас появилась в семье вице-премьера после участия в эксперименте по жидкостному дыханию.

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