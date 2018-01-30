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Рогозин оценил ущерб от санкций для российского ОПК

30 Января 2018 в 17:51
Рогозин оценил ущерб от санкций для российского ОПК

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что ущерб от санкций Соединенных Штатов для российского оборонно-промышленного комплекса составляет сотни миллиардов долларов.

«Ущерб исчисляется, конечно, даже не десятками, а сотнями миллиардов долларов, к сожалению», - приводит РИА Новости заявление вице-премьера.

При этом, как подчеркнул Рогозин, введение санционных мер «категорически невыгодно европейцам». «То есть американцам выгодно, РФ стратегически, в общем-то, если она правильно себя поведёт, выгодно, потому что она приобретает много компетенций, а Европе, нашим европейским партнёрам, нашим соседям, это невыгодно», - отметил он.

Ранее Рогозин сообщил о создании в составе коллегии Военно-промышленной комиссии особого оперативного штаба, задачей которого станет обеспечение устойчивого развития оборонно-промышленного комплекса страны и стабильного исполнения государственного оборонного заказа «в условиях прогнозируемого усиления незаконных санкций США», отмечает РБК.

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