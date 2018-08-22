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Рогозин не захотел разговаривать с роботом на форуме «Армия-2018»

22 Августа 2018 в 12:21
Рогозин не захотел разговаривать с роботом на форуме «Армия-2018»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не стал вести разговаривать с антропоморфным роботом на форуме «Армия-2018», проходящем в эти дни в Подмосковье.

Так называемую «Базовую роботизированную платформу № 1» представляет на мероприятии Центр Хруничева, пишут «Известия».

Робот поприветствовал Рогозина и предложил пообщаться, однако, глава «Роскосмоса» проигнорировал обращение и прошел дальше. «Роботизированная платформа» намерена была попросить придумать ей имя. Отмечается, что в результате робот остался без имени.

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